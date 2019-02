Icardi negli spogliatoi? Wanda: "Ci avevano detto di venire via prima"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Avrei gradito ancora di più se fosse venuto nello spogliatoio a festeggiare con i compagni". Dopo la vittoria sulla Sampdoria, Luciano Spalletti ha commentato così la presenza di Mauro Icardi a San Siro per seguire la gara dell'Inter. Ospite di Tiki Taka, Wanda Nara ha replicato: "Ci avevano detto di venire via prima dallo stadio, Mauro voleva rimanere lì perché era sicuro che Lautaro avrebbe segnato e sarebbe venuto lì ad esultare. Poi però per una questione logistica abbiamo dovuto lasciare lo stadio".