© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

O Steven Zhang trova il modo per risolvere la situazione oppure Icardi deciderà con ogni probabilità di farsi operare al ginocchio, chiudendo così la sua stagione. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'ex capitano dell'Inter non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro dopo la decisione della società di degradarlo. Anzi, è pronto a volare a Barcellona, dal professor Cougat, attraverso cui avere una sorta di certificazione per la necessità dell’operazione.

Lo scenario potrebbe cambiare solo in caso di incontro e chiarimento con Steven Zhang, presidente nerazzurro che è già stato contattato negli scorsi giorni da Icardi.

Il bomber di Rosario ritiene di non avere più nulla da dire ai dirigenti, all'allenatore e alla squadra. E in questo senso, con i compagni sostiene di aver già parlato, chiedendo se ci fossero i problemi e non ricevendo risposta. E così, non ritenendo di aver niente per cui chiedere scusa, a suo avviso il discorso è da ritenersi chiuso.