Icardi ricorda Barcellona: "Parentesi fondamentale della mia carriera"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mauro Icardi, capitano dell'Inter, ha parlato anche del suo passato al Barcellona durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro i blaugrana in programma per domani al Camp Nou: "Il mio passato qui è stata una cosa importante nella mia carriera, ringrazio tutti per quello che ho imparato nella mia avventura in blaugrana. Tornare a Barcellona è importante per me, qui ho iniziato la mia carriera e giocare al Camp Nou è una cosa molto speciale per me".