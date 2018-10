Icardi vs. Higuain - Milano veste Albiceleste. Un derby a passo di tango

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Inter contro Milan, Icardi contro Higuain. Forse è troppo semplice ridurre una partita così importante come il derby alla sfida tra due degli attaccanti più forti in circolazione, ma il duello a colpi di tango argentino catturerà l'attenzione degli spettatori più delle giocate di Suso, delle accelerazioni di Perisic o delle parate di Handanovic e Donnarumma.

Un anno fa, con una tripletta, Mauro Icardi sconfisse da solo il Milan e lanciò i nerazzurri nei piani alti della classifica. L'attaccante argentino è pronto a guidare di nuovo la sua squadra nel derby, contro un avversario che però non sempre gli ha portato fortuna. I conti tra Maurito e i rossoneri, infatti non tornano a favore del capitano della Beneamata: dalla sua prima stagione in Serie A con la maglia della Sampdoria ad oggi ha affrontato il Milan 12 volte, segnando appena 4 gol. Detto del tris del 2017, Icardi ha quindi timbrato contro i rossoneri solo in un'altra occasione, mentre per ben 10 volte è rimasto a secco, vincendo solo in tre circostanze. Un trend negativo parzialmente migliorato, che stasera si arricchirà di nuovi numeri.

Al Milan, invece, mancava un attaccante di alto livello dai tempi di Zlatan Ibrahimovic. È l'opinione comune tra gli addetti ai lavori e spiega bene l'impatto avuto da Higuain sulla squadra di Gattuso. In poco tempo, il Pipita ha conquistato il mondo rossonero; voleva ancora "sentirsi importante" e San Siro è già diventata la sua casa. Scaricato dalla Juve dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, ha cominciato la sua nuova avventura in sordina, prendendosi la scena gradualmente: un assist con la Roma, poi 6 reti in 5 partite, almeno una in ogni match disputato, tutte decisive. L'ex Napoli e Real è il leader assoluto di una squadra composta da tanti giovani, che sta imparando a giocare per lui e a valorizzarne le qualità. L'intesa con Suso ha superato il periodo di rodaggio e cresce gara dopo gara. Il prossimo step è battere l'Inter: Higuain sa come vincere i derby.