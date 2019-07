DIRETTA TV SU SPORTITALIA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 13.30 debutterà la Juventus di Maurizio Sarri che affronterà il Tottenham nella prima amichevole stagione. Il nuovo tecnico bianconero ha deciso di schierare un 4-3-3 con nessun nuovo acquisto in campo, Buffon in porta e Matuidi in mezzo al campo. Tridente composto da Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Fuori Harry Kane nel Tottenham gioca Parrott.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

TOTTENHAM (4-4-2): Gazzaniga, Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou, Winks, Skipp, Lamela, Dele, Son, Parrott.