Ieri incontro Paratici-Jorge Mendes. Juve in pole per Trincao

La Juventus è passata in vantaggio sulla concorrenza nella corsa a Francisco Trincao, giovane promessa del Braga e dell'under19 del Portogallo. Ieri l'agente Jorge Mendes e Fabio Paratici ne hanno parlato e come detto la Juve si è conquistata la pole, anche se la concorrenza (soprattutto del City) è forte e l'operazione col club lusitano non ancora chiusa.