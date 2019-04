© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona non si ferma e anzi dilaga: 3-0 al Manchester United. Azione iniziata dal solito Lionel Messi, che sventaglia a sinistra per Jordi Alba: appoggio indietro a Coutinho che, affrontato in modo sin troppo timido da Chris Smalling, ha tempo e spazio per tentare il tiro a giro. Nulla da fare per De Gea: palla nel sette alla sinistra dello spagnolo, tris Barcellona.