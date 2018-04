Il bello della contemporaneità, illustre sconosciuta del calcio moderno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La profonda bellezza dello sport, lo spirito di competizione feroce, la lotta fino al 95' e oltre per il risultato sperato. Questo e molto altro ci è stato restituito ieri, grazie alla contemporaneità di gran parte del 33° turno di Serie A, giocato tra martedì e mercoledì con uno spezzatino molto meno sminuzzato del solito. Otto gare, una marea di gol, ma soprattutto l'entusiasmo di una lotta salvezza, Europa League e Scudetto in grado di accendere le passioni non sono dei diretti interessati ma anche del tifoso generico, di chi ama il calcio e vorrebbe vedere partite per ventiquattr'ore al giorno.

La moderna divisione televisiva lo permette, ma a che prezzo? Passerà un bel po' prima di poter rivivere le emozioni di ieri. Per amor di sintesi pensiamo solo a quanto accaduto tra Napoli e Crotone, sulla via principale del calcio italiano, quella che porta allo Scudetto. +9 Juve al 64', +7 un minuto dopo, +6 dopo un altro giro di lancetta, +4 dopo altri 300 secondi. Una valanga di emozioni che solo lo sport può regalare, a patto che si rispetti la contemporaneità. Un sogno, a questo punto, un percorso ormai intrapreso e da cui appare molto difficile, se non impossibile, tornare indietro.