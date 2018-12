Il Benfica nell'inferno della Türk Telekom Arena. Lusitani favoriti

Fonte: con la collaborazione di Bonan, Losapio, Mocciaro

Guidato da una vecchia conoscenza del calcio come Fatih Terim, il Galatasaray fino a questo momento della stagione non ha rispettato quelle che erano le aspettative della scorsa estate. In ritardo nella Super Lig, la squadra turca ha patito il doppio impegno in campionato e in Champions League, competizione nella quale il girone avrebbe potuto avere un esito differente.

Il Benfica è una delle tre squadre (assieme al Porto e allo Sporting Lisbona) che da sempre dominano la Primeira Liga. Costante anche la presenza nelle competizioni europee, nonostante una politica societaria votata all'inserimento e alla valorizzazione in rosa di giocatori molto giovani. Molti elementi dell'attuale squadra a disposizione del tecnico Rui Vitoria, infatti, sono nati dal 1990 in poi. Oltre al difensore e capitano Jardel (tra i più esperti), molti sono i giocatori votati all'attacco come Salvio (infortunato), Ferreyra, Castillo, Jonas, Franco Cervi e la punta titolare Haris Seferovic. In campionato, come sempre, sta lottando per il vertice assieme alle solite note.

Percorso in Europa del Galatasaray

Arrivato terzo nel Gruppo D di Champions League, per il Galatasaray la "qualificazione" ai sedicesimi di Europa League non può certo essere considerata in maniera positiva. Nel raggruppamento più equilibrato della competizione, infatti, Terim non è riuscito a tenere il passo di Porto e Schalke, finite rispettivamente prima e seconda. Decisivo (in negativo) il solo punto conquistato nei due scontri diretti con la squadra tedesca.

Galatasaray-Lokomotiv Mosca 3-0

Porto-Galatasaray 1-0

Galatasaray-Schalke 0-0

Schalke-Galatasaray 2-0

Lokomotiv-Galatasaray 2-0

Galatasaray-Porto 2-3

Percorso in Europa del Benfica

Il Benfica si è classificato terzo nel Gruppo E di Champions League con 7 punti alle spalle di Bayern Monaco e Ajax. Dopo l'esordio con ko in casa contro i tedeschi (0-2), i portoghesi non sono riusciti a tenere il passo dell'Ajax, arrivato 5 punti sopra in classifica. Il terzo posto, infatti, è arrivato sopratutto grazie alle due vittoria contro il fanalino di coda AEK.

Benfica-Bayern Monaco 0-2

AEK-Benfica 2-3

Ajax-Benfica 1-0

Benfica-Ajax 1-1

Bayern Monaco-Benfica 5-1

Benfica-AEK 1-0

La stella del Galatasaray - Sofiane Feghouli

Classe '89, di ruolo centrocampista o ala, Sofiane Feghouli è uno dei giocatori di maggior talento del Galatasaray. Arrivato nel 2017 dalla Premier League (West Ham), l'algerino è un giocatore dalle ottime doti tecniche che all'occorrenza può ricoprire la posizione di trequartista, facendo del tiro e del dribbling i punti di forza. Quando giocava in Francia, agli esordi, è stato soprannominato "le petit professeur du dribble" (il piccolo maestro del dribbling).

La stella del Benfica - Andrija Zivkovic

In una rosa che fa del gruppo la forza maggiore, a destare la maggiori aspettative è soprattutto il giovane Andrija Zivkovic. Serbo classe '96, il centrocampista arrivato dal Partizan a parametro zero nel 2016 ha già esordito in nazionale maggiore a rappresenta un uomo mercato in vista della prossima estate.

L'undici tipo del Galatasaray

Schierato con un sempre flessibile 4-1-4-1 (e seconda degli interpreti scelti per partire dal 1'), la squadra conta in porta sull'ex laziale Muslera e in difesa sull'ex Inter Nagatomo. In avanti, ad oggi Belhanda è infortunato, col peso dell'attacco affidato in gran parte a Feghouli e Derdiyok.

Muslera; Nagatomo, Kabak, Maicon, Mariano; Donk; Feghouli, Fernando, Ndiaye, Rodrigues; Derdiyok.

L'undici tipo del Benfica

Molto passa dalla fase offensiva, con Jonas, Seferovic e Rafa Silva che si alternano con Cervi e Zivkovic. In difesa, occhi puntati sull'uomo mercato Grimaldo, terzino sinistro classe '95.

Vlachodimos; Grimaldo, Ruben Dias, Jardel, Almeida; Fejsa, Pizzi, Fernandes; Rafa Silva, Seferovic, Jonas.

Percentuali passaggio del turno: Galatasaray 45% - Benfica 55%.