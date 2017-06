Il bilancio della settimana - Bologna, ufficiali De Maio e Gonzalez. Donsah via?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi del Bologna attendono ancora un grande colpo per accendere un mercato che finora non ha portato grosse novità. Al momento il direttore sportivo Riccardo Bigon è concentrato maggiormente sulle uscite, con alcuni big in dubbio che, però, il tecnico Roberto Donadoni vorrebbe avere a disposizione anche per il 2017-2018.

IN ENTRATA - Ufficiali gli arrivi di Sebastien De Maio e Giancarlo Gonzalez, per ora non si muove tanto altro al 'Dall'Ara'. Riccardo Orsolini della Juventus resta un'opzione per l'attacco, al pari del trequartista Cesar Falletti, classe '92 attualmente svincolato dopo la lunga esperienza con la maglia della Ternana. In conclusione, colpi di scena last minute permettendo, l'ormai ex obiettivo Filip Bradaric rimarrà al Rijeka.

IN USCITA - Una cessione importante, forse anche due. La società appare disposta a sacrificare un pezzo pregiato, con Godfred Donsah candidato principale: da questa eventuale uscita possibile ottenere circa 6-7 milioni di euro. Da valutare poi la posizione di Saphir Taider, per il quale permane l'interesse del Watford, ed Erick Pulgar. Saluta invece Federico Viviani, non riscattato dall'Hellas Verona. Club, quest'ultimo, dove potrebbero andare Alex Ferrari e Marios Oikonomou (su di lui anche la Spal).