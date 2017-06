Il bilancio della settimana - Chievo Verona, dettagli per Garritano e Coronado

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Stiamo facendo delle valutazioni sui giocatori in scadenza, non dobbiamo dimenticare quello che hanno fatto gli anni scorsi. Mercato? Ad oggi tutto quello che si sente sono solo voci, è presto per parlare di giocatori in entrata". Così si è presentato il nuovo direttore sportivo del Chievo, Giancarlo Romairone, per spiegare la situazione del Chievo. Poche pedine importanti che verranno aggiunte, senza rivoluzioni.

IN ENTRATA - Aspettando di capire se Paloschi, come sembra, verrà ufficializzato nei prossimi giorni, il Chievo Verona ha lavorato per Garritano del Cesena e Coronado del Trapani: per entrambi dovrebbero essere snelliti gli ultimi dettagli prima del comunicato ufficiale, mentre sembra tutto fatto per Gaudino, calciatore in provenienza Bayern Monaco. In più Galabinov... tanti acquisti soprattutto per il reparto offensivo.

IN USCITA - Il pezzo pregiato è Castro, già inseguito invano a gennaio dal Torino. La valutazione però è di dieci milioni di euro, difficile che i granata scelgano di puntarci forte. Possibile l'addio di Seculin per trovare una porta che lo possa accogliere come titolare, mentre la Fiorentina vorrebbe Depaoli.