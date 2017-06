Il bilancio della settimana - Roma-Zenit, si lavora per Manolas. Berardi un'idea

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Pericolo ridimensionamento per la Roma, che dopo aver ceduto Mohamed Salah al Liverpool potrebbe perdere anche un big in difesa. Quali saranno, quindi, i colpi in entrata per spazzare via i primi dubbi sul nuovo progetto targato Monchi, considerato dai più come uno dei migliori ds in Europa?

In ENTRATA - Si parla molto del possibile prosieguo del rapporto lavorativo tra Domenico Berardi ed Eusebio Di Francesco, anche se il Sassuolo non ha ancora sul tavolo un'offerta concreta da parte dei giallorossi. Situazione comunque da tenere sotto osservazione, possibili novità nel corso delle prossime settimane (anche se difficile pensare a una proposta da circa 40 milioni di euro). In difesa servirà un rinforzo, probabilmente anche uno sull'out di sinistra qualora Mario Rui andasse al Napoli (ai box Emerson Palmieri), mentre il centrocampo è da considerare completo. In attacco, invece, la società dovrà necessariamente chiudere per un grande colpo. Detto del talento neroverde, attenzione anche ad Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta per il quale potrebbe esserci un derby di mercato con la Lazio.

IN USCITA - Konstantinos Manolas, tutto (o quasi) ruota attorno a lui. Manca ancora l'accordo con lo Zenit San Pietroburgo, da valutare la reale volontà del nazionale croato. Qualora partisse, si farebbe di tutto per trattenere Antonio Rudiger, sul quale c'è sempre l'Inter. A centrocampo Radja Nainggolan va verso il rinnovo, mentre in attacco non dovrebbero verificarsi ulteriori cessioni. Chiosa su Wojciech Szczesny: di proprietà dell'Arsenal, il futuro appare bianconero. Possibile chance da titolare per Alisson.