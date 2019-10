© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Una perla di Danilo regala il pari quasi istantaneo al Bologna in casa della Juve. 1-1 dei rossoblù: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva in area. Cross di Poli dopo una bella giocata, Mbaye di testa allunga sul secondo, il centrale brasiliano colpisce al volo inventa una grandissima conclusione che supera Buffon, infilandosi (quasi) nel sette alle spalle del portiere bianconero. Ammonito nell'occasione Sarri: la Juve protestava da un minuto per un presunto fallo di Cuadrado. Proteste vane, bellissimo il gol di Danilo: è 1-1 a Torino.