Il Bologna umilia il Parma e si avvicina alla salvezza: è poker rossoblù

© foto di Giacomo Morini

Con un secondo tempo da urlo, il Bologna si avvicina alla salvezza superando il Parma in classifica grazie allo scontro diretto stravinto in casa: 4-1 il finale, per effetto delle reti siglate da Orsolini, Lyanco e dai due autogol firmati dagli ospiti, di Sepe e Sierralta. Inutile il gol di Inglese, che almeno dà segnali incoraggianti in vista della decisiva gara di Firenze.

SOLO UNA SQUADRA IN CAMPO - Approccio di partita eccezionale per il Bologna, traumatico per il Parma: solo una squadra in campo nei primi dieci minuti, nei quali Sepe è costretto a distendersi per tre volte nel tentativo di evitare il vantaggio rossoblù. I crociati ringraziano lo stato di forma del proprio portiere ma non cambiano il proprio stile di gioco: in nove nella propria metàcampo con lanci in direzione di Ceravolo e Gervinho, piuttosto fumosi a dire il vero.

CALA IL BOLOGNA - Seconda parte di frazione ancora prevalentemente di marca rossoblù, ma con ritmi sostanzialmente più bassi rispetto ai primi minuti di gara e con diversi errori di precisione da parte della squadra di Mihajlovic. Il Parma si fa vedere con un paio di folate, ma dalle parti di Skorupski di rado arrivano pericoli o semplicemente palloni. A Pairetto non rimane che mandare le squadre a prendere un te caldo, visto il freddo che ha investito il centro-Italia, senza neanche un minuto di recupero.

BOLOGNA IN SCIOLTEZZA - Come nel primo tempo, l'approccio alla gara del Bologna è eccellente all'uscita degli spogliatoi: Orsolini si incunea in area di rigore e batte Sepe sul secondo palo. Raddoppio praticamente immediato dei felsinei con Pulgar che batte un calcio di punizione, ma è Sepe a buttarsela dentro con un goffo intervento che vanifica quanto di buono fatto nel primo tempo. Per completare il quarto d'ora da incubo crociato, Bruno Alves si fa cacciare per reazione dopo fallo sullo scatenato Orsolini.

IL PARMA NON CAMBIA - I cambi di D'Aversa non sortiscono l'effetto sperato, cambiare qualche negli equilibri della gara: anzi è Sierralta a perdersi Lyanco in occasione del tris ed è ancora il difensore cileno a deviare nella propria porta il pallone del 4-1. Prima del secondo autigol della serata era stato infatti Inglese, subentrato a Ceravolo, a provare a riaprire la partita.