Il borsino degli allenatori: ecco quanto rischiano i 20 di Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri saluta. Il Torino questa mattina ha comunicato l'esonero del tecnico di San Vincenzo, il nono allenatore cacciato dai club di Serie A per gli scarsi risultati ottenuti in questa stagione. E adesso? La situazione è piuttosto tranquilla, con due eccezioni.

Leonardo Semplici - Giorni di silenzio stampa a Ferrara dopo la pesante sconfitta contro la Lazio che ha confermato la SPAL in fondo alla classifica. Non era quello il test decisivo per l'allenatore toscano, lo sarà molto probabilmente il prossimo perché dal derby contro il Sassuolo potrebbe passare anche il futuro di Semplici. Che fin qui ha sempre avuto la società alle sue spalle ma paga, adesso, gli scarsi risultati.

Eugenio Corini - Dopo l'ultima sconfitta contro il Bologna Massimo Cellino ha prima contattato Diego Lopez e poi ha confermato l'attuale allenatore con un comunicato. La situazione comunque è in continuo divenire e un altro passo falso potrebbe risultare fatale per il Genio. Per la seconda volta.

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Eugenio Corini 50%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Giuseppe Iachini 0%

Genoa - Davide Nicola 0%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Stefano Pioli 1%

Napoli - Gennaro Gattuso 0%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Claudio Ranieri 0%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 1%

SPAL - Leonardo Semplici 70%

Torino - Moreno Longo 0%

Udinese - Luca Gotti 5%

Verona - Ivan Juric 0%

Già esonerati

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate

Udinese - Igor Tudor dopo dieci giornate

Brescia - Eugenio Corini dopo undici giornate

Brescia - Fabio Grosso dopo quattordici giornate

Napoli - Carlo Ancelotti dopo quindici giornate

Fiorentina - Vincenzo Montella dopo diciassette giornate

Genoa - Thiago Motta dopo diciassette giornate

Torino - Walter Mazzarri dopo ventidue giornate