Il Borussia Dortmund scarica Sahin: in Italia ci pensano Roma e Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma monitora Nuri Sahin, centrocampista in scadenza a giugno 2019 col Borussia Dortmund. Il club tedesco non intende infatti rinnovargli il contratto e potrebbe così decidere di venderlo già quest'estate per monetizzare. Oltre ai giallorossi, su Sahin ci sono anche Napoli, Liverpool e Galatasaray. Lo riporta Fanatik.