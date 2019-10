Il Cagliari è quinto con Joao Pedro e Simeone: Bologna sconfitto 3-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un Cagliari sempre più formato Europa rimonta il Bologna e conquista altri tre punti importantissimi. Alla Sardegna Arena finisce 3-2 per gli uomini di Maran: Santander sblocca dal dischetto, nella ripresa Joao Pedro (doppietta) e Simeone ribaltano il punteggio, prima dell'autorete nei minuti di recupero.

Rog e Santander dal 1' - Rolando Maran dà fiducia agli uomini migliori e si affida al collaudato 4-3-1-2. A centrocampo Rog viene preferito a Castro, dietro ci sono Klavan e Faragò. Santander, invece, guida l'attacco dei felsinei, supportato dal classico trio formato da Orsolini, Soriano e Sansone.

La sblocca il Ropero - Le due squadre stanno attraversando un buon momento di forma e giocano con grande spensieratezza, dando da subito l'impressione di voler cercare i tre punti. Joao Pedro manca subito una buona occasione, poi atterra in area Soriano; Santander si incarica della battuta e spiazza Olsen. Lo svantaggio non demoralizza i sardi, che cercano subito di rimettersi in carreggiata, ma Simeone e Joao Pedro difettano un po' di precisione.

Pareggio e gol annullato - Al terzo minuto della ripresa, però, il brasiliano trova l'1-1, sfruttando al meglio una discesa di Pellegrini sulla sinistra: l'attaccante controlla spalle alla porta, si gira e batte Skorupski grazie anche alla deviazione di Bani. I felsinei reagiscono e tornano avanti grazie al neo-entrato Palacio, ma l'argentino è in fuorigioco davvero minimo quando accompagna in rete la conclusione di Krejci.

Vola il Cagliari - Gli isolani prendono coraggio e nel giro di dieci minuti trovano un uno-due micidiale che stordisce gli ospiti: prima Simeone, con un bel colpo sotto, fa impazzire lo stadio di casa, poi Joao Pedro, ancora con una deviazione, fissa il punteggio sul 3-1. Match praticamente in archivio, nel finale un pasticcio dell'accoppiata Faragò-Olsen regala l'illusione agli emilani: finisce 3-2, Nainggolan e soci volano in classifica, al quinto posto.