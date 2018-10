Il Cagliari in Nazionale: Barella superstar, bene anche Romagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati del Cagliari, che aveva ben due giocatori a disposizione di Mancini:

MOLDAVIA

Artur Ionita gioca da titolare nella sua Moldavia, che pareggia la sfida con la Bielorussia per zero a zero nel gruppo D di Nations League. Il centrocampista del Cagliari ha giocato tutti i novanta minuti, non trovando però il guizzo decisivo per l'assist o la rete.

CROAZIA

Un tempo in campo per Bradaric, impegnato con la Croazia in un test amichevole terminato con una vittoria per due a uno sulla Giordania, dove il ct Dalić ha mischiato parecchio le carte. Per il centrocampista ripresa in campo in luogo di Badelj.

ITALIA

Altra prova di spessore per Barella, diventato subito un cardine per la Nazionale di Mancini: il centrocampista rossoblù torna dunque in Sardegna con un pieno di fiducia in vista dei prossimi impegni del Cagliari. Nessun minuto in campo invece per Cragno.