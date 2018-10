Il Cholito spaventa la Fiorentina: "Io e mio padre abbiamo l'Atletico dentro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Simeone manda messaggi... Al padre. Non è un mistero, spiega oggi Tuttosport, che l'attaccante della Fiorentina sogni di essere allenato un giorno dal padre Diego, sia in Nazionale che in un club. "L'Atletico Madrid è una squadre che abbiamo dentro -spiega il Cholito-, arrivarci sarebbe il massimo ma per il momento non ci sono possibilità".