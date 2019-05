Il City si tiene Guardiola. Ma la Vecchia Signora continua a tentarlo

© foto di Imago/Image Sport

Fosse per il Manchester City, Pep Guardiola sarebbe intoccabile. Confermato nonostante una prima stagione senza titoli, figurarsi dopo aver vinto il campionato con 98 punti. Resta il cruccio della Champions League, dove il tecnico catalano è stato incapace di portare la squadra in questi tre anni almeno in semifinale.

Ciò che avrebbe del clamoroso, però, è che è più probabile nel caso che sia lui a lasciare. La Juventus non lo ha mai mollato ed è pronta a cambiare totalmente filosofia affidandosi a lui, con la benedizione di Adidas. Decisiva in questo senso la sentenza UEFA sul City per aver infranto le regole del Fair Play Finanziario. L'esclusione dalle coppe europee potrebbe scatenare un terremoto che potrebbe liberare proprio Guardiola. Tecnico, peraltro, che è sempre stato refrattario a un progetto a lungo termine con qualsiasi club: cinque anni al Barcellona, tre al Bayern e adesso tre al Manchester City. Dal club, però, definiscono le voci d'addio come prive di fondamento.