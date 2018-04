Il Corriere Fiorentino: “Della Valle non si scansa”

© foto di Federico De Luca

È l’ultima grande partita della stagione al Franchi e anche l’ultima occasione per rimanere dentro la corsa all’Europa League. La Fiorentina non può scansarsi e non si scanserà. “Discorsi che non ci hanno neppure sfiorato e che non stanno né in cielo né in terra”, taglia corto Stefano Pioli. E su questo sono tutti d’accordo: squadra-tifosi-società. Fiorentina-Napoli è tante cose tutte insieme, si gioca per lo scudetto e per l’Europa, la pressione dentro il Franchi sarà altissima, così come l’allerta delle forze dell’ordine, riporta il Corriere Fiorentino. E a certificare l’importanza dell’avvenimento, al centro sportivo si è presentato Diego Della Valle, il centro di gravità permanente viola. Una visita discreta, ma significativa: Diego ha pranzato con i giocatori e ha parlato lungamente con Pioli. Oggi allo stadio ci sarà Andrea. Il segno, casomai ce ne fosse bisogno, che la proprietà non ha abbassato la guardia.