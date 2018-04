Il crollo di Barcellona e il boato di gioia di Madrid

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid per Real Madrid-Juventus

Capitava di sentirli, distinti e chiari. Forti. Crescenti. Applausi che diventavano sorrisi, poi grida. Poi esultanze. Madrid contro Barcellona, come un teatro che ripropone lo stesso spettacolo tutto esaurito, l'area dove una volta sarà il toro a incornare, l'altra il matador a trionfare. Nei bar e nelle case, nelle piazze e nelle strade. Prepara confidente, ma magari da ieri sera un po' più rispettosa e timorosa, la sfida alla Juventus, la Capitale. Che però non vuol cadere nel peccato dell'acerrima nemica. 'AS', che storicamente è quotidiano di fede e colore madridista, oggi racconta di un "Suicidio a Roma" nel commento nelle pagine interne. E in un giorno in cui gioca il Real, che solitamente occupa aperture, spalle e pure i trafiletti, la caduta del Barcellona ha tutte le prime nove pagine. Per quel sorriso beffardo che arriva, quando il nemico cade, per mano altrui. Madrid gioisce. È ora è meno sicura, forse.