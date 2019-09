Il cuore del Lecce non basta, la Roma espugna il Via del Mare: 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma corsara al Via del Mare. In questo sesto turno di Serie A i giallorossi riescono a mettersi subito alle spalle il ko casalingo con l'Atalanta grazie a una vittoria di misura sul campo del Lecce. La decide, come al solito, Edin Dzeko, che punisce forse oltremisura una squadra che aveva retto con grande cuore e spirito di sacrificio per oltre un tempo.

Le scelte degli allenatori - Ancora Smalling, che fa coppia in difesa con Mancini, e il trio Kluivert-Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle di Dzeko là davanti. Fuori Zaniolo, Veretout confermato al fianco di Diawara in mediana. Sono tanti i cambi di mister Fonseca rispetto alla gara casalinga persa contro la Dea. Nel Lecce, invece, tridente Mancosu-Babacar-Falco, con l'ex attaccante del Sassuolo in cerca del suo primo gol dopo l'assist e la buona gara giocata con la SPAL.

Emozioni e spettacolo: il Lecce corre forte, la Roma non punge - I capitolini partono subito forte e spaventano Gabriel con una sventola di Kolarov dalla distanza al 2': parata del portiere salentino e calcio d'angolo. Immediata la risposta del Lecce, che al 5' cerca gloria con una girata di Petriccione: parata in tuffo di Pau Lopez. Si gioca a ritmi altissimi e le occasioni si susseguono da entrambe le parti: Mancini sbaglia di testa al 7' e Babacar calcia trovando l'esterno della rete. Un minuto dopo Lucioni e Gabriel rischiano la frittata davanti alla linea di porta dopo un cross di Florenzi, corner per la Roma. Altra occasione al 13', Mancini stacca più in alto di tutti e colpisce di testa: provvidenziale l'intervento di Calderoni. È un primo tempo emozionante, la squadra di Liverani sfiora ancora il vantaggio con Falco e Mancosu. Sul fronte opposto la Roma va vicina all'1-0 con una zuccata di Smalling in chiusura di primo tempo. Ma il risultato non si sblocca e si va quindi a riposo a reti inviolate. Tanto spettacolo al Via del Mare, dove le due formazioni giallorosse si sono sicuramente affrontate senza risparmiarsi, ma lasciando allo stesso tempo troppa distanza tra i reparti.

La Roma volta pagina - Pronti-via ed è tutta un'altra Roma. I giallorossi non inseriscono, almeno inizialmente, giocatori dalla panchina, ma cambiano totalmente approccio alla partita e schiacciano fin da subito il Lecce nella sua metà campo. Mkhitaryan sfiora il vantaggio con un tiro a tu per tu con Gabriel al 49' su passaggio di Dzeko. Poi i due si invertono i ruoli e l'armeno regala un assist al bacio al bosniaco per la rete dell'1-0: perfetto il contro-movimento del centravanti della Roma, che manda al bar Rispoli e trafigge Pau Lopez di testa al 56'. Il Lecce prova a reagire, ma Pau Lopez non corre grossi pericoli e si arriva presto così alla girandola dei cambi: su tutti, quello di Zaniolo per Pellegrini, autore di una buona partita, ma costretto a uscire anzitempo per un problema al piede. Sembra fatta per la compagine di Fonseca, che al 79' ha pure l'occasione d'oro per chiuderla: evidente tocco di mano di Lucioni su un tiro di Dzeko e calcio di rigore per lo specialista Kolarov. Traiettoria rasoterra, Gabriel però si allunga e dice di no con un intervento straordinario. Primo errore dal dischetto per l'ex Lazio, in campionato, con la maglia della Roma.

Finale infuocato - Il pericolo sfumato riaccende il Lecce e il pubblico di casa, che provano a spingere fino alla fine alla ricerca del pareggio. La Roma adesso sembra in difficoltà, ma con gli strappi del neo-entrato Zaniolo riesce comunque a tenere il pallone lontano dalle parti di Pau Lopez nei momenti catartici di un finale infuocato. Arriva così, dopo ben sei minuti di recupero e qualche problema fisico anche per Mkhitaryan (sostituito da Cristante all'86'), una vittoria che spegne sul nascere le polemiche post-Atalanta. Il Lecce, dal canto suo, ha dato tutto e non può rimproverarsi niente: se giocherà così anche nelle prossime sfide la corsa salvezza sarà senza dubbio meno in salita.