© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il domino parte da Torino. Da Massimiliano Allegri, con Antonio Conte che aspetta alla finestra. Poi c'è la Roma che attende la conseguente risposta dell'ex ct azzurro, lo stesso fa Suning e Luciano Spalletti all'Inter che spera di restare ma che secondo i report dell'ultima ora non sarebbe poi così certo. Fuori dal domino c'è Gennaro Gattuso che saluterà il Milan e che prende sempre più corpo come eventuale dopo Claudio Ranieri a Roma, nel caso Conte non dovesse arrivare. Spinge una parte della dirigenza che c'è, per l'eventuale soluzione Ringhio, la proprietà sogna pure José Mourinho che però ha forte la corte del Paris Saint-Germain. Gian Piero Gasperini sogna da vicino la Champions League con l'Atalanta, Marco Giampaolo forse lascerà la Sampdoria ma non convince fino a fondo la dirigenza della Roma che verrà. E poi c'è la Lazio, con Simone Inzaghi confermato ma che ha richieste all'estero e, pare, pure dalla Milano rossonera. E nel caso, chi, nella Capitale? Leonardo Semplici che ha già salvato la SPAL è un nome caldo, Sinisa Mihajlovic che lotta per farlo col Bologna un altro. In un domino che parte da Torino. Ma che ha ancora tante pedine da sistemare. Pure la prima.