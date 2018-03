Il dopo Ghoulam che piace a Giuntoli: Grimaldo, colpo a caro prezzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'infortunio di Faouzi Ghoulam ha spiazzato Napoli e la proprietà del Napoli. Che ha rinnovato prima del bruttissimo infortunio in cui è nuovamente occorso e che lo terrà fuori a lungo. Sensazioni e sussurri di mercato pre-crack: Ghoulam aveva rinnovato per esser venduto a caro prezzo in estate, magari al Paris Saint-Germain. Gli scenari sono cambiati ma Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha mantenuto i contatti con e per Alejandro Grimaldo del Benfica. Che costa 30 milioni di euro e che in caso di addio dell'algerino rappresenterebbe presumibilmente il terzino sinistro ben più che in pole per il domani. L'infortunio di Ghoulam ha scombinato i piani, però la sensazione è che comunque Grimaldo possa arrivare sebbene 30 milioni per un'alternativa non siano facili da immaginare, soprattutto da un club che non ha casse e disponibilità come le grandi d'Europa quale è il Napoli.

Data di nascita: 20 settembre 1995

Squadra di appartenenza: Benfica

Scadenza di contratto: 2021

Squadre interessate: Napoli