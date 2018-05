Il doppio ex Mihajlovic: "Champions, la Lazio merita più dell'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È una partita secca, come una finale. Meritano entrambe di andare in Champions, ma la Lazio di più. Sulla carta forse i nerazzurri sono più forti, ma bisogna vedere come recupererà Immobile. Il mio cuore è biancoceleste, sarò sempre dalla parte dei laziali". Questo il pensiero del doppio ex Sinisa Mihajlovic, ospite negli studi di Fox Sport per il pre partita di Chelsea-Manchester United.