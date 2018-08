Il doppio rinnovo di Pjanic, dal possibile scambio con Modric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem Pjanic è stato sul mercato lo spazio di un battito di ciglia. Anzi, due. Perché a inizio mercato il Real Madrid ci aveva fatto ben più di un pensiero, anche sfruttando l'idea che la Juventus potesse metterlo in vendita, pur a cifre quasi impossibili. Qualche timido sondaggio, ma l'idea dei bianconeri era piuttosto chiara: se dobbiamo cedere Pjanic, vogliamo Modric. Che è un po' quello che avrebbero voluto anche gli interisti, senza però la prima parte. Il Real, prima di cedere il proprio centrocampista principe, ci ha pensato sopra un po', salvo poi nicchiare.

Quello è stato un momento, appunto. E Pjanic, subito dopo, correva al galoppo verso un rinnovo praticamente certo, definito. Almeno fino a che... è entrato nella corsa Fali Ramadani, uomo mercato molto vicino al Chelsea, ma non solo. È lui che ha avuto la procura, con la Juventus lievemente infastidita perché aveva già trovato l'accordo, fino al 2023, per il proprio centrocampista, su una cifra vicina ai sei milioni di euro. L'intervento di Ramadani, però, ha spostato leggermente gli equilibri, con Pjanic che arriva a guadagnare le cifre di Dybala (con i bonus sopra i 7 all'anno) e un rinnovo che assomiglia tanto a quelli di Handanovic e Perisic.

Alla fine Pjanic ha rinnovato due volte, per poi affidare la seconda parte della carriera alla Juventus. Dovesse diventare come Modric, probabilmente, non sarà l'ultimo super ingaggio che andrà a conquistare.