Il dovere di provarci: Kolarov chiaro, la Roma non è qui per caso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Abbiamo il dovere di provare a vincere la Champions”. Parole e musica di Aleksandar Kolarov, che non era detto fosse uno dei leader di questa Roma, ma lo è diventato in pochissimo tempo. Il serbo non si nasconde, inutile farlo: la percezione a livello europeo della Roma come squadra è cambiata in modo radicale dal clamoroso 3-0 contro i Barcellona, i giallorossi sono temuti perché ora tutto è possibile, come ha ricordato lo stesso Klopp.

Il dovere di provarci: a 270 minuti dal momento in cui qualcuno alzerà la coppa dalle grandi orecchie, la Roma non ha paura di alzare la posta, di urlare che c’è anche lei. Non sono qui per caso, i giallorossi, come i Reds: una risposta chiara a chiunque avesse ancora questo dubbio.