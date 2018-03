Il futuro di Buffon tra Juve e azzurro. Il Club Italia è pronto ad accoglierlo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Molti, tanti indizi portano all’addio di Buffon a fine stagione. Anzi, è quasi certo che chiuda a giugno – e secondo contratto in essere – la sua straordinaria carriera. Questi sono i piani, che di fatto potrebbero cambiare solo di fronte a un successo juventino in Champions League, con un ritiro posticipato di qualche mese per provare poi l’eventuale assalto anche al Mondiale per club, a quel punto unico trofeo mancante in una carriera già leggendaria. A Coverciano comunque sono pronte varie soluzioni, e la più probabile vede aprirsi le porte della direzione del «Club Italia». Il modo migliore per intraprendere magari anche un percorso politico di un certo peso in prospettiva futura. Altre ipotesi? Team manager (ma oggi c’è Lele Oriali) oppure un ruolo tecnico accanto a Di Biagio per iniziare a studiare anche da commissario tecnico. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.