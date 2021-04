Il futuro di Chiesa visto da Pirlo: "Così lo consiglio per crescere". Rivedi il video

Conferenza stampa per Andrea Pirlo dove ha parlato anche di uno dei talenti del momento come Federico Chiesa. Rivedi le parole della chiacchierata del tecnico della Juventus cliccando sul video o sul link in calce. "Gli do consigli tattici e tecnici su quello che voglio in campo, sulla posizione da mantenere, sulle dinamiche della partita. Lui è bravo nell'uno contro uno, deve migliorare nella gestione della palla. Deve capire come si evolve la partita ma è bravo, ascolta e ha voglia di imparare. Ha fame di calcio e di migliorarsi e questa è una cosa buona".

