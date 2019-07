Il futuro viola si decide in USA. Attesa per il summit Chiesa-Commisso

© foto di Federico De Luca

Dalle parole ai fatti. Dovrà essere questo il pensiero fisso della Fiorentina nei prossimi giorni. La tournée statunitense è ufficialmente partita e la squadra, che si sta allenando a Chicago, nelle prossime ore affronterà il Chivas nell'esordio di ICC.

Doppia partita - La sfida dell'Illinois sarà utile a Montella per capire lo stato fisico dei suoi, ma inevitabilmente le attenzioni saranno tutte rivolte a ciò che succederà poche ore dopo a Charlotte, North Carolina. Lì, nella giornata di mercoledì, è infatti atteso l'arrivo di Federico Chiesa (insieme al compagno Milenkovic) dopo le fatiche con l'U21 e le vacanze estive. Nella Città Regina il classe '97 avrà il tanto atteso faccia a faccia decisivo con Rocco Commisso e da quel momento in poi se ne potrà sapere qualcosa di più anche in ottica mercato.

Viola convinta, Juve in attesa - Il nuovo proprietario gigliato si è detto a più riprese tranquillo e convinto del fatto che Chiesa resterà al Franchi almeno un altro anno. Ma radiomercato resta sintonizzata su frequenze diverse che raccontano una grande voglia di Juventus, per il giocatore. I bianconeri da tempo hanno superato la concorrenza italiana ed estera trovando una base di accordo col calciatore e col padre Enrico, ma ancora di trattative con la nuova dirigenza gigliata neanche l'ombra. Perché il summit dello stesso Chiesa con Commisso & co. è conditio sine qua non per parlare di futuro, in un senso o nell'altro. La Viola come detto è convinta dell'idea di trattenere Chiesa, ma come si porrà il nuovo proprietario gigliato di fronte ad una eventuale dura presa di posizione del ragazzo? Quale e quanto senso avrebbe trattenere un giocatore del genere controvoglia nell'anno della rinascita, sportiva e societaria? Lo stesso Chiesa, giusto ribadirlo, per il momento non ha preso posizioni ufficiali e non ha mai commentato la vicenda e proprio per questo potrebbe pure accettare di buon grado una permanenza (a tempo) in maglia viola. Dubbi e domande che presto, verosimilmente fra mercoledì e giovedì, avranno una risposta. La Fiorentina spera, la Juventus intanto aspetta sorniona forte di una pole position guadagnata in caso di cessione.