Il gigante scartato e il portiere che tornerà: Giroud-Cech, sfida al passato

Sfida al passato. In una rivalità tutta londinese ma meno sentita di altre, Chelsea-Arsenal metterà di fronte, per la prima volta in una finale di Coppa UEFA/Europa League, due squadre della stessa città. Ma anche due protagonisti alle prese col proprio passato e, almeno in un caso, con quello che potrebbe essere il proprio futuro.

Il gigante scartato. Quando Olivier Giroud è arrivato dal Montpellier, i tifosi dell'Arsenal si aspettavano un bomber di razza: i 21 gol in Ligue 1 promettevano bene. Di fatto, l'ariete francese non si è mai confermato a quei livelli, dimostrandosi al limite un gran centravanti di manovra, utile soprattutto per il gioco di Wenger. E poi ceduto al Chelsea a gennaio 2018. Coi Blues, ha segnato ancora meno; tranne in Europa League, dove è andato a centro 10 volte su 11 partite.

Il portiere che tornerà. La storia di Petr Cech è quella del Chelsea di Abramovich: il portiere ceco, arrivato nel 2004 dal Rennes, ha segnato un'epoca e vinto quasi tutto con la squadra di Stamford Bridge. Compresa l'Europa League, che stasera proverà ad alzare da avversario. E poi potrebbe tornare: in settimana si è parlato a lungo di un suo futuro come dirigente, magari direttore sportivo, del Chelsea. A cui cercherà di fare uno sgarbo, tra poche ore.