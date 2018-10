Il Corriere di Bergamo: "Il ritorno al gol grazie a Ilicic e al falso nueve"

© foto di Ospite

Le cinque reti al Chievo potrebbero rappresentare una sorta di rinascita per l'Atalanta dopo un inizio non proprio indimenticabile. "Il ritorno al gol grazie a Ilicic e al falso nueve", titola il Corriere di Bergamo nella sua prima pagina. Lo sloveno, smaltito il problema alla bocca, è tornato in condizione e ora potrà aiutare non poco negli schemi offensivi di Gasperini.