Il magic moment di Pavoletti. E la rete di oggi spiega la scelta di Mancini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chissà cosa starà passando per la testa di Leonardo Pavoletti in queste ultime 3 settimane. Prima l'arrivo del figlio Giorgio, quindi la convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini (che lo ha preferito ai vari Belotti e Balotelli) e oggi il gol che ha riaperto la sfida contro la SPAL poi pareggiata 2-2. Emozioni diverse per soddisfazioni comunque uniche, ma fermandoci al giudizio del campo la rete segnata oggi a Ferrara spiega bene la scelta del ct della Nazionale di puntare su di lui. Pavoletti probabilmente non partirà titolare nei prossimi impegni azzurri, ma la sua fisicità e soprattutto la sua pericolosità nel colpo di testa sono armi che possono risultare decisive per cambiare il corso di una partita. Proprio come successo stasera, appunto. E i numeri, in tal senso, sono pronti a testimoniare la sua efficacia nel gioco aereo. Per conferma chiedere a Giroud, Cristiano Ronaldo, Lukaku, Morata o Icardi. Tutti calciatori abilissimi nel colpo di testa, ma che nelle ultime due stagioni sono statisticamente alle spalle del centravanti del Cagliari da questo punto di vista.