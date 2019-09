Il tweet di Giulini all'aeroporto: "Nulla da dichiarare, a parte i 3 punti"

Una vittoria prestigiosa, quella del Cagliari sul campo del Napoli nel turno infrasettimanale di Serie A. Tre punti che - per forza di cose - confermano la crescita della squadra di Maran dopo le prime giornate di campionato, e che evidentemente rendono orgoglioso lo stesso presidente dei sardi, Tommaso Giulini. "Nulla da dichiarare... ad eccezione dei 3 punti che abbiamo preso a Napoli", il tweet del numero uno del club con relativa foto alla dogana dell'aeroporto, di rientro a Cagliari.



Nothing to declare... except for the 3 points we took in Naples 😂💪❤💙 pic.twitter.com/r8ri6YH7wJ

— Tommaso Giulini (@tommasogiulini) September 26, 2019