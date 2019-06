Il Manchester City fa ufficialmente ricorso al TAS contro l'indagine UEFA

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City ha ufficialmente fatto ricorso al TAS, notizia certificata tramite un comunicato ufficiale del Tribunale Arbitrale dello Sport. "Il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha registrato un ricorso presentato dal Manchester City contro la UEFA. Il ricorso è presentato contro la decisione presa dalla camera investigativa e dall'ufficio per il controllo finanziario riguardante la presunta non conformità del MCFC alle normative UEFA sul Fair Play Finanziario. Verrà avviata una procedura di arbitrato che comporterà uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti, mentre un gruppo di arbitri TAS sarà convocato per ascoltare il ricorso. Una volta formalmente costituito il gruppo, verrà emesso un calendario procedurale. Non è possibile dire in questo momento quando verrà emesso il Lodo Arbitrale per questo argomento. Il TAS non fornirà ulteriori informazioni in merito a questa procedura, ad eccezione dell’emissione di un comunicato stampa che annuncerà la decisione”.