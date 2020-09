Il Manchester United guarda in Italia per rinforzare l'attacco: Perisic e Douglas Costa nel mirino

Il Manchester United fa sul serio per Ivan Perisic e Douglas Costa. Come riporta oggi ESPN, i due esterni rispettivamente in forza a Inter e Juventus sarebbero infatti sulla lista della spesa dei Red Devils per rinforzare il reparto avanzato. Nel mirino di mister Solskjaer c'è anche un ex Juve: Kingsley Coman, oggi al Bayern Monaco.

Lo United, sostiene l'emittente, proverà a prendere almeno uno di questi tre giocatori da qui a fine mercato.