Il marchio dell'ex: Gaston Ramirez lotta, ispira e segna

Chiusa non senza rimpianti l'esperienza inglese con le maglie di Southampton, Hull City e Middlesbrough, Gaston Ramirez aveva scelto di rilanciare la sua carriera raccogliendo l'eredità di Bruno Fernandes nella Sampdoria. L'impatto con la nuova realtà era stato positivo, sulla falsariga di quello che il trequartista era riuscito a dimostrare negli anni a Bologna. La cura-Giampaolo sembrava potesse far bene a un giocatore che si era un po' smarrito, ma all'uruguaiano è mancata un po' di costanza nelle prestazioni. Da centro del gioco dei blucerchiati si è ritrovato a vivere un dualismo interno prima con Ricardo Alvarez e Gianluca Caprari, poi con Riccardo Saponara.

Una staffetta, quella con classe 1991 di Forlì, ammirata più volte nelle ultime settimane, che però questa sera non si è verificata perché Ramirez ha sfoderato una prova maiuscola contro i felsinei. Il fantasista ha inseguito gli avversari, ha pressato a tutto campo recuperando palloni decisivi e ha anche trovato la gioia del classico gol dell'ex. Quando è in giornata è una delizia per gli occhi, in una squadra che gioca bene a calcio e sembra essersi ritrovata dopo un periodo difficile. Con un Ramirez così e un Quagliarella in formato Highlander, Giampaolo e i tifosi doriani possono dormire sonni tranquilli e sognare in grande.