Il Mattino - Benzema, Vidal, Luiz: il Napoli prepara un mercato da 330 mln

© foto di J.M.Colomo

Karim Benzema per dare qualità all'attacco, Arturo Vidal per dare corpo al centrocampo. E chissà, David Luiz per guidare la difesa: sono questi gli obiettivi di mercato del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, secondo quanto riferito da Il Mattino. Che ricorda anche il maxi-budget in arrivo per il tecnico: mercato da 330 milioni di euro, assicura il quotidiano. Tra le plusvalenze in arrivo, gli introiti dalla Champions, la campagna acquisti potrebbe sfiorare i 350 milioni. Da verificare il discorso ingaggi: fin qui De Laurentiis è stato sempre restio a ritoccare verso l'alto il monte stipendi, inevitabile però che gli acquisti di cui sopra salirebbe e non di poco.