Il mercato che verrà. Le proposte di modifica sul tavolo della FIFA

Importanti novità in vista per quanto riguarda i metodi e le modalità di gestione del calciomercato, secondo quanto emerge da un comunicato della Fifa. Di seguito il testo integrale:

In un incontro ieri a Londra, il 'FIFA Football Stakeholders Commitee' ha dato il proprio sostegno ad una profonda riforma del sistema dei trasferimenti. Rappresentanti dei club (ECA), dei campionati (World League Forum) e dei giocatori (FIFPro), così come i membri delle associazioni, delle confederazioni e dell'amministrazione della FIFA, hanno convalidato una serie di raccomandazioni per aumentare la trasparenza del sistema, proteggere la sua integrità e rafforzare il meccanismo di solidarietà per i club responsabili della formazione dei calciatori. Le proposte ora saranno sottoposte al FIFA Council per l'approvazione.

Questi i punti principali della proposta di modifica:

- Creazione di una cassa di compensazione per gestire i trasferimenti con l'obiettivo di proteggere l'integrità del calcio ed evitare condotte fraudolente. Questo assicurerà il buon funzionamento del sistema tramite la centralizzazione e la semplificazione dei pagamenti associati ai trasferimenti, come per esempio contributo di solidarietà, premio di formazione, commissioni agli agenti e potenzialmente i corrispettivi dei trasferimenti.

- Introduzione obbligatoria di un sistema di trasferimenti elettronico a livello nazionale seguendo il modello già in uso per i trasferimenti internazionali, così come un sistema di registrazione elettronico a livello nazionale.

- Nuove e più ferree regole per gli agenti, da stabilire con un accordo sui principi dell'introduzione di restrizioni sulla compensazione e la rappresentanza, del pagamento delle commissioni attraverso la cassa di compensazione e della registrazione degli agenti attraverso il Transfer Matching System. Lo sviluppo di queste proposte è stato anche seguito da un lungo processo di consultazioni con un rappresentativo gruppo di agenti.

- Sviluppo della regolamentazione dei prestiti dei giocatori con lo scopo di favorire la crescita in contrapposizione allo sfruttamento commerciale.

- Contributi di solidarietà da applicare ai trasferimenti nazionali con una 'dimensione internazionale'.

Questi nuovi 'principi' saranno esaminati dal FIFA Council nell'incontro del 26 ottobre. Se approvati saranno la base per le prossime negoziazioni.