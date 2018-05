Il mercato degli azzurri - Berardi, l'estate dell'addio: Di Francesco in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le strade di Domenico Berardi e del Sassuolo, dopo tante estati contrassegnate da soli rumors, sono probabilmente destinate a separarsi nel corso delle prossime settimane. L'esterno classe 1994 sembra essere finalmente pronto a fare il definitivo salto di qualità e in vantaggio per il suo acquisto c'è la Roma del suo ex allenatore Eusebio Di Francesco. Il tecnico è stato di fatto colui che ha lanciato il giocatore calabrese nel grande calcio e adesso è pronto a riabbracciarlo dopo una stagione trascorsa a distanza.

Oltre ai giallorossi ci sono però almeno altri due club pronti a dare battaglia ai capitolini e stiamo parlando del Napoli e, soprattutto, dell'Inter. Gli scorsi anni il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, ha chiesto tanti soldi per lasciarlo partire, circa 40 milioni di euro, ma l'ultima stagione, non esaltante, del giovane italiano, ha fatto sì che il prezzo del suo cartellino di abbassasse e adesso per 25 milioni Berardi potrebbe lasciare l'Emilia. Roma in pole, Inter al secondo posto e Napoli sullo sfondo: il numero 25 è pronto a vestire un altra maglia.