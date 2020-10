Il mercato delle Eurorivali: Celtic, Laxalt contro il Milan. Novità in porta

Girone H: Lille, Celtic, Milan, Sparta Praga

Un portiere e un terzino di esperienza per continuare a dominare in patria e respingere gli assalti degli odiati cugini dei Rangers. Il Celtic ha acquistato il greco Barkas tra i pali, pagato 5 milioni all'AEK. Poi, allo scadere del mercato, è arrivato anche Diego Laxalt in prestito proprio dal Milan, che sarà avversario nel girone. In avanti spesa importante per Albian Ajeti, che sarà l'alternativa ad Edouard.

Il colpo - Diego Laxalt: in cerca di riscatto e anche di rivincite. Il terzino uruguaiano si è un po' perso nelle ultime stagioni e al Milan non è riuscito a mostrare le sue qualità. Il Celtic non gioca con la difesa a tre e dovrà adattarsi, anche se il campionato scozzese è sicuramente più offensivo. Un giocatore con le sue caratteristiche può rivelarsi un'arma molto importante.

L'undici tipo (4-2-3-1): BARKAS; Frimpong, Jullien, Ajer, LAXALT; McGregor, Brown; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard.

Acquisti

Albian Ajeti (a, West Ham) 5,50 milioni

Vasilios Barkas (p, AEK Atene) 5 milioni

Shane Duffy (dc, Brighton) 2,20 (prestito)

Diego Laxalt (ts, Milan) prestito

Jonathan Afolabi (p, Dundee) prestito

Cessioni

Eboue Kouassi (m, Genk) 1,50 milioni

Kundai Benyu (cc, Wealdstone) gratuito

Calvin Miller (ts, Harrogate Town) gratuito

Jonny Hayes (cd, Aberdeen) gratuito

Craig Gordon (p, Hearts) gratuito

Jonathan Afolabi (p, Dundee) prestito

Boli Bolingoli (ts, Basaksehir) prestito