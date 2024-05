Ufficiale Celtic, avanti con Scales: il difensore irlandese rinnova fino al 2028

Liam Scales rinnova il suo contratto con il Celtic. Il club scozzese ha annunciato il prolungamento contrattuale del difensore classe 1998, nazionale irlandese, tramite un comunicato ufficiale: "Il Celtic Football Club è lieto di annunciare che Liam Scales ha firmato un nuovo contratto quadriennale che lo vedrà rimanere al club fino al 2028.

Il nazionale della Repubblica d'Irlanda è stato un pilastro della squadra in questa stagione, collezionando finora 40 presenze in tutte le competizioni, con un gol nella vittoria per 2-0 sul Livingston. Il 25enne è arrivato al Celtic nell'agosto 2021 dallo Shamrock Rovers e ha fatto il suo debutto in una partita di Coppa di Lega in casa contro il Raith Rovers il mese successivo.

In quella stagione 2021/22 ha collezionato 13 presenze e segnato due gol. La stagione successiva, il difensore irlandese trascorse una stagione in prestito all'Aberdeen prima di tornare al Paradise in estate. E in questa stagione, ha fatto la sua parte nel tentativo degli Hoops di raggiungere il successo, e ora ha anche ottenuto tre presenze con la sua nazionale".