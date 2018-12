Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha mandato un messaggio ai tifosi rossoneri tramite i canali ufficiali del club: "Per me è un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan. Darò tutto me stesso per questo lavoro e per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo lavorare duramente e insieme, ma insieme riporteremo il Milan in alto. Forza Milan".