Il Milan cerca la stretta sul difensore centrale: tutti i nomi per il rinforzo per Pioli

Il Milan vuole chiudere presto per il difensore centrale. Un giocatore da affiancare ad Alessio Romagnoli e Simon Kjaer, con Matteo Musacchio in partenza. Un giocatore per blindare anche la retroguardia, i nomi e le trattative aperte non mancano. Nikola Milenkovic costa 40 milioni, sarebbe il primo della lista ma anche il più difficile per costi e fattibilità. Più semplice arrivare a German Pezzella, anche lui alla Fiorentina, pronto a lasciare Firenze e a non rinnovare coi gigliati. Contatti per Matija Nastasic dello Schalke 04, possibile in prestito con diritto, distanza col Bologna tra domanda e offerta (25 a 15) per Takehiro Tomiyasu. Occhio anche a Ozan Kabak, il turco è da sempre un pallino della dirigenza, gli altri nomi sono Nacho del Real Madrid e Kristoffer Ajer che il Celtic Glasgow non vorrebbe però far partire.