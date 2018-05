Il Milan e l'attacco: in attesa della UEFA sono tanti gli scenari possibili

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Milan sono tutti con il fiato sospeso in attesa di capire quali saranno le decisioni della UEFA in relazione al Fair Play Finanziario, ma intanto la società deve iniziare a pensare alle manovre di mercato, a cominciare dall'attacco, il reparto che ha più deluso nella stagione che si è conclusa domenica scorsa. Per prima cosa dovrà essere risolta la situazione legata a Carlos Bacca: il colombiano vorrebbe restare al Villarreal e anche gli spagnoli vorrebbero trattenerlo, ma sono disposti a comprarlo soltanto se i rossoneri faranno uno sconto sul suo cartellino. L'attuale riscatto è fissato a 15,5 milioni di euro e notando i problemi finanziari del club di via Aldo Rossi sembra difficile che alla fine si possa arrivare a un accordo al ribasso. Ecco perché Rino Gattuso potrebbe avere con sé lo stesso Bacca all'inizio del ritiro e se la UEFA dovesse bloccare il mercato in entrata del Milan sarebbe ancora più difficile una sua cessione.

Per il resto l'unica certezza è rappresentata da Patrick Cutrone: il giovane classe 1998 è stato certamente il miglior centravanti in stagione, grazie ai suoi 18 gol tra campionato ed Europa League e per questo non partirà, mentre le cose potrebbero andare diversamente sui fronti Nikola Kalinic e André Silva. I rossoneri sperano che possano arrivare offerte importanti per entrambi e sarebbero disposti a cederli dopo un anno fatto da più ombre che luci, soprattutto per quel che riguarda l'ex Fiorentina che dalla sua non ha neanche la carta d'identità, visto che ha compiuto 30 anni lo scorso gennaio. Al portoghese non sarà negata una seconda chance, ma se dovesse arrivare una proposta di acquisto intorno ai 40 milioni il Milan non potrebbe certo dire di no.