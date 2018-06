Il Milan parlerà americano: Han Li, trattative serrate a New York

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sola certezza in mezzo ad un mare d’indiscrezioni: il Milan cambierà proprietà e sarà americano, a breve. Sono ore frenetiche in quel di New York, tra i grattaceli della Grande Mela il direttore esecutivo rossonero David Han Li sta trattando ormai da tre giorni con la famosissima banca Goldman Sachs per la cessione di quote societarie del Milan. Appena dopo un anno dall’arrivo di Yonghong Li, il Milan sta per subire un’altra importante trasformazione, Mr. Li ha capito che da solo non può farcela e così ha chiesto aiuto a un socio. Sono tanti i soggetti interessati ma al momento il campo si sta restringendo a due soggetti: da un lato la famiglia Ricketts che si è esposta pubblicamente con un comunicato, dall’altro lato un Mister X rappresentato da Goldman, voci sempre più insistenti parlano di Rocco Commisso, proprietario dei Cosmos e con un patrimonio di circa 4,3 miliardi di dollari. E pare proprio che in questo confronto tutto a stelle e strisce sia in vantaggio il soggetto che Goldman rappresenta da tempo. L’analisi dei conti è stata già fatta nelle scorse settimane, si procede spediti, ora arriverà la fase cruciale dove si potrà chiudere. La settimana prossima sarà decisiva, entro la fine di giugno il Milan potrebbe avere un nuovo proprietario o un socio di minoranza, sarà questo lo scoglio più importante da superare. Ma la sostanza è che il club sta cambiando pelle ancora una volta.