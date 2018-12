© foto di PHOTOVIEWS

Il Milan si interroga sul riscatto di Gonzalo Higuain. Il punto lo fa La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: cinque reti in undici giornate, i dubbi sull'acquisto aumentano. Oggi Higuain incide più sul bilancio che sul campo. Il riscatto sembrava scontato, adesso non lo è più a meno che i suoi numeri non tornino ad essere quelli attesi a inizio anno dalla società rossonera.