Il Milan verso il derby: 9/11 già decisi. Ballottaggio Biglia-Bennacer

Fonte: Con la collaborazione di Antonio Vitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un paio di dubbi di formazione in casa Milan a due giorni dalla sfida contro l'Inter, attesissimo derby di Milano valido per la quarta giornata di Serie A. In cabina di regia ballottaggio tra Biglia e Bennacer, mentre in attacco solo due delle tre maglie sono già state assegnate. Ci sarà Piatek, così come Suso, mentre per la terza maglia in lizza ci sono Rebic, Castillejo e Paquetà.

Il probabile undici del Milan in vista del derby - Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Rebic.