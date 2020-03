Il Ministro Spadafora propone la A in chiaro. C'era il sì FIGC ma la Lega ha detto no

Nella giornata di ieri, il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha inviato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, e per conoscenza al presidente della Lega Calcio Seria A, Paolo Dal Pino, una lettera per chiedere di valutare le eventuali condizioni per trasmettere in chiaro le competizioni di Serie A almeno della prossima giornata di campionato. La FIGC ha dato il suo appoggio all'iniziativa ma in serata è arrivato il no da parte della Lega Calcio. Quest'ultima, che detiene i diritti per la ritrasmissione delle partite, ha rigettato la proposta. è contraria alla proposta. Sky aveva proposto di dare le partite, soprattutto la partitissima Juve-Inter, oltre che in pay tv, anche su Tv8 in chiaro. Ma la cosa era finita lì. Ora con le porte chiuse torna in ballo.